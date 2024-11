Was folgt auf ihre Autobiografie? Angela Merkel verrät Zukunftspläne

«Mein spontaner Gedanke: Männer!»

Am 2. Dezember 2021 verabschiedete die Bundeswehr Angela Merkel mit einem Grossen Zapfenstreich nach 16 Jahren aus dem Kanzleramt. Die promovierte Physikerin, die 2005 als erste Frau ins Kanzleramt einzog, gab in dem «Spiegel»–Gespräch auch an, dass sie sich nicht gross darüber Gedanken gemacht habe, «dass mit mir als Frau eine tolle Symbolik verbunden wäre. Ich war manchmal auch enttäuscht von Frauen. Dass wir untereinander immer solidarisch sind, ist nicht meine Erfahrung.» Dass sie sich nie demonstrativ als Frau präsentiert habe, sei keine bewusste Strategie gewesen. Da sie in der DDR die einzige Wissenschaftlerin in ihrer Arbeitsgruppe gewesen sei, habe sie sich schon früh «ganz natürlich zwischen vielen Männern» bewegt.