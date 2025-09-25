«Was für eine Ehre»: Kai Pflaume als Wachsfigur bei Madame Tussauds

Gelungener «Zwillingsbruder»

«Der doppelte Kai», schreibt Pflaume bei Instagram zu einem Clip, der ihn bei der Enthüllung der Figur zeigt. «Als ich mich heute das erste Mal in Wachs gesehen habe, war das schon ein besonderer und spannender Moment», gab der Moderator über das Event zu Protokoll. «Es ist wirklich wahr, ich stehe jetzt als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin und du kannst mich da besuchen. Was für eine Ehre.» Zudem verrät er seinen Fans in einer Instagram–Story, dass er in der Innentasche des Sakkos einen Geldschein verschwinden lässt und ein glücklicher Besucher oder eine Besucherin sich freuen darf.