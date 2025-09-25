«Was für eine Ehre»: Kai Pflaume als Wachsfigur bei Madame Tussauds

Kai Pflaume (58) gibt es jetzt doppelt: Im Madame Tussauds in Berlin wurde der beliebte Moderator mit einer Wachsfigur geehrt. Sein Ebenbild aus Wachs hat im Setting seiner «Klein gegen Gross»–Sendung Platz gefunden und trägt einen Anzug mit Krawatte. Denn so kennt man den Moderator, der zu seinen Auftritten vor der Kamera stets bestens gekleidet ist. Zu den Details seiner Figur gehört neben dem Outfit etwa auch die fehlende Fingerkuppe seines rechten Zeigefingers.
Gelungener «Zwillingsbruder»
«Der doppelte Kai», schreibt Pflaume bei Instagram zu einem Clip, der ihn bei der Enthüllung der Figur zeigt. «Als ich mich heute das erste Mal in Wachs gesehen habe, war das schon ein besonderer und spannender Moment», gab der Moderator über das Event zu Protokoll. «Es ist wirklich wahr, ich stehe jetzt als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin und du kannst mich da besuchen. Was für eine Ehre.» Zudem verrät er seinen Fans in einer Instagram–Story, dass er in der Innentasche des Sakkos einen Geldschein verschwinden lässt und ein glücklicher Besucher oder eine Besucherin sich freuen darf.
In der Kommentarspalte sammelten sich viele anerkennende Kommentare zu seiner Wachsfigur. «Voll gut getroffen, muss ein komisches Gefühl sein, sich selbst zu sehen», schreibt eine Userin. «Echt gelungen dein Zwillingsbruder» oder «Ziemlich gelungen, 10 von 10» ist ebenfalls dort zu lesen.