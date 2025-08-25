Wasservergiftung: Kann man zu viel trinken?

Wie entsteht eine Wasservergiftung?

Unser Körper benötigt ein Gleichgewicht zwischen Wasser und Elektrolyten, insbesondere Natrium. Trinken wir zu viel Wasser in kurzer Zeit, sinkt der Natriumspiegel im Blut stark ab. Das führt dazu, dass die Zellen anschwellen. Besonders gefährlich wird es, wenn die Gehirnzellen betroffen sind, was zu Krampfanfällen, Verwirrtheit oder sogar Koma führen kann.