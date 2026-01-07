«Watzmann ermittelt» ist zurück: Neue Folgen und Primetime-Spielfilm

May spielt in «Die Graue Lola» eine Seniorin, die aus finanzieller Not zur Ladendiebin wird. «Da trifft die Serie einen wunden Punkt: So geht es vielen Senioren, wenn das Leben immer teurer wird, die Rente aber nicht weiterwächst», ordnet sie ihre Rolle ein. Eisi Gulp freut sich derweil über das Wiedersehen mit einem alten Freund: «Es war vor allem ein Vergnügen mit meinem alten Kollegen und Freund Andreas Giebel zusammenzuspielen.»