Wayne Carpendale, Stephen Dürr und mehr: Karrierestart bei «Unter uns»

Wayne Carpendale (47)

Wayne Carpendale, der Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale (78), emanzipierte sich von seinem berühmten Vater mit einer eigenen Karriere als Schauspieler und Moderator. Gestartet hat er bei «Unter uns», wo er von 2000 bis 2001 den Maximilian «Max» Pfitzer spielte. Es folgten Engagements als Old Surehand bei den Karl–May–Spielen in Bad Segeberg (2003), in der ARD–Serie «Sturm der Liebe» (2005–2008) sowie der ZDF–Serie «Unser Charly» (2005–2007). Von 2009 bis 2013 spielte er die Hauptrolle in der Serie «Der Landarzt» – sein endgültiger Durchbruch. Carpendale hat sich als feste Grösse in der TV–Welt etabliert, viele weitere Rollen gespielt, Sendungen moderiert und in Shows wie «Let's Dance» (2006) mitgewirkt.