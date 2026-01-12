«We did it»: Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee haben geheiratet

Hat eine brasilianische Moderatorin die Hochzeit verraten?

Gerüchte über eine Eheschliessung des Langzeitpaares hatte zuvor eine brasilianische Fernsehmoderatorin angefacht. Lívia Regina Sórgia de Andrade (42) gab gegenüber dem brasilianischen Portal «globo.com» an, unfreiwillig Zeugin der Hochzeit von Schweighöfer und Fee geworden zu sein, die demnach in Trancoso im brasilianischen Bundesstaat Bahia stattgefunden hat. Sórgia de Andrade wollte demnach vor Ort eine Kirche besuchen, doch die war gerade durch die Hochzeit der deutschen Filmstars belegt. Auch ein Bild des Hochzeitspaares zeigt «globo.com».