«Wednesday»: Das verrät der Trailer zum zweiten Teil von Staffel zwei

Am 3. September startet bei Netflix die zweite Hälfte von Season zwei von «Wednesday» – nun hat der Streamingdienst den ersten Trailer zu der zweiten Staffelhälfte veröffentlicht. Die spannendste Frage, die sich Fans dazu stellten: Bekommen wir einen ersten Eindruck von Lady Gaga (39)? Wie bereits seit geraumer Zeit bekannt, spielt die Sängerin schliesslich eine Rolle im Finale der zweiten Staffel.