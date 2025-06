«Wednesday»: Die ersten Minuten der neuen Staffel mit Lady Gaga

Doch damit nicht genug: Der Streamingdienst hat auch einen Clip veröffentlicht, in dem die ersten rund sechs Minuten der neuen Staffel schon jetzt gezeigt werden. Das Warten auf die zweite «Wednesday»–Staffel hat im Sommer ein Ende. Wie schon zuvor mitgeteilt wurde, wird die neue Season in zwei Teilen veröffentlicht. Den ersten Teil der neuen Episoden launcht Netflix am 6. August 2025, der zweite Teil soll dann 3. September folgen. Lady Gaga wird Angaben des Dienstes zufolge im zweiten Teil auftauchen.