«Wednesday»: Netflix bestätigt gewaltigen Erfolg von Staffel zwei

Nur die Premiere von «Wednesday» schnitt besser ab

Auf sagenhafte 50 Millionen Views kommen die neuen Episoden mit Shootingstar Jenna Ortega (22) in der Hauptrolle im Zeitraum vom 6. August bis 12. August, wie Netflix bekannt gegeben hat. Damit schafft es Staffel zwei auf die zweitmeisten Aufrufe innerhalb einer Woche unter den englischsprachigen Netflix–Serien. Lediglich hauchdünn geschlagen wird die Fortsetzung von der ersten «Wednesday»–Staffel. Sie kam 2022 auf rund 50,1 Millionen Views innerhalb der ersten Woche nach Release, wie das US–Branchenmagazin «Variety» meldet.