Wegen Baldwin: Mutter von toter Kamerafrau nicht bei «Rust»-Premiere

«Rust» wird am Mittwoch (20. November) auf dem Internationalen Filmfestival Camerimage in Polen uraufgeführt, mehr als drei Jahre nach dem tragischen Unglück am Set des Westerns. Baldwin – Hauptdarsteller und Produzent des Films – hatte bei den Dreharbeiten im Oktober 2021 einen Revolver abgefeuert, der versehentlich mit scharfer Munition geladen war. Die Kamerafrau Halyna Hutchins starb, zudem wurde der Regisseur Joel Souza (51) bei der Tragödie verletzt. Wie schon zuvor bekannt wurde, wird Alec Baldwin bei der Premiere des Films in Polen nicht persönlich anwesend sein.