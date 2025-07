Wegen der Schmerzen: Adam Levine will keine Tattoos mehr

Adam Levine (46) will sich künftig von der Tätowiernadel fernhalten. Der Maroon–5–Frontmann, dessen Körper einem wandelnden Kunstwerk gleicht, hat genug. In einem aktuellen Interview mit «today.com», das er anlässlich seines neuen Albums «Love Is Like» gab, machte der Sänger eine überraschende Ankündigung: Mit den Tattoos ist es nun vorbei.