Wegen Donald Trump: «South Park» verschiebt neue Staffel

Mr. Garrison wurde in «South Park» zu Donald Trump

Hinzu komme, dass man sich in den vergangenen Jahren schon ausführlich an Donald Trump abgearbeitet habe: «Wir haben keine Ahnung, was wir noch über Trump sagen können.» Bislang persiflierten die Macher Trump in einem langen Handlungsbogen. Eine der Hauptfiguren, Mr. Garrison (gesprochen von Trey Parker), stieg in die Politik ein und wurde immer mehr zur Trump–ähnlichen Figur, auch optisch. 2016 trat Mr. Garrison in der Serie gegen Hillary Clinton zur Wahl an und gewann diese – wie in der realen Welt Trump. In dieser Rolle fungierte der ehemalige Lehrer Mr. Herbert Garrison von Staffel 20 bis 23 als Quasi–Trump.