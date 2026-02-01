Wegen Geburt: Sabine Lisicki musste sich Bauchoperation unterziehen

Seit eineinhalb Jahren Mutter

Im September 2024 war Sabine Lisicki zum ersten Mal Mutter geworden, Töchterchen Bella ist mittlerweile anderthalb Jahre alt. Bereits im Dezember 2025 hatte sie öffentlich über ihre schwierige Schwangerschaft gesprochen und zugegeben, dass sie die körperlichen Folgen völlig unterschätzt habe. Im Interview mit «Sports Illustrated» verriet Lisicki, dass sie ursprünglich viel früher auf den Tennisplatz zurückkehren wollte – doch ihr Körper machte nicht mit. «Das hat nicht geklappt, weil mein Körper nach den Strapazen der Geburt sehr viel Zeit gebraucht hat, um wieder auf die Beine zu kommen», so Lisicki.