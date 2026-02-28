Wegen ihrer Welttournee: Ariana Grande fehlt bei den Actor Awards

Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (32) wird bei der Verleihung der Actor Awards am 1. März nicht persönlich erscheinen. Wie «E! News» berichtet, steckt der «Wicked: Teil 2»–Star bereits mitten in den Proben für die bevorstehende «Eternal Sunshine»–Welttournee, die im Juni beginnen soll. Dabei ist die Musikerin in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in der Musical–Verfilmung nominiert. Und das sogar bereits zum zweiten Mal in Folge bei der Preisverleihung, die noch bis zum vergangenen Jahr als Screen Actors Guild Awards bekannt war.