Wegen Jimmy Kimmel: «She-Hulk» Tatiana Maslany für Boykott von Disney

Nach der zumindest vorübergehenden Absetzung des Late–Night–Talkers Jimmy Kimmel (57) hat sich in den USA Schauspielerin und Emmy–Preisträgerin Tatiana Maslany (39) zu Wort gemeldet. Die 39–Jährige ruft zu einem Boykott grosser Streamingdienste auf, die zum Disney–Konzern gehören. Auch der Sender ABC, der die Ausstrahlung von «Jimmy Kimmel Live!» gestoppt hatte, ist Teil des Entertainment– und Vergnügungsparkriesen Disney. Das Besondere an dem Aufruf: Maslany selbst war für den Konzern erst vor einigen Jahren in prominenter Rolle tätig.