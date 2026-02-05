Wegen «Melania»? Michelle Obamas Doku «Becoming» geht durch die Decke

Der Dokumentarfilm «Melania» soll Medienberichten zufolge die Summe von 75 Millionen US–Dollar verschlungen haben. 40 Millionen Dollar entfielen demnach auf Produktionskosten, 35 Millionen Dollar auf die Vermarktung. Am Startwochenende konnten dann sieben Millionen US–Dollar wieder eingespielt werden. Der finanziell erfolgreichste Doku–Start der vergangenen Dekade, aber zugleich auch weit davon entfernt, für die Amazon MGM Studios schwarze Zahlen zu schreiben.