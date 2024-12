Weihnachten 2024: Das TV-Programm zum Fest

26. Dezember

Der ZDF–Kreuzfahrtklassiker sticht am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder in See: In «Das Traumschiff: Hudson Valley» (ZDF, 20:15 Uhr) hat Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) ganz besondere Gäste an Bord. Der Reeder Hendrik Hansen will seinen 70. Geburtstag mit seiner Familie auf dem Schiff und seinem Anwesen im Hudson Valley verbringen und dabei die Nachfolger–Frage klären. Doch seine Kinder Frederike und Jasper geraten schnell um die Leitung der Reederei in Streit. Nur Enkelin Lilly bemerkt, dass mit ihrem Grossvater etwas nicht stimmt.