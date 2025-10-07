Weihnachts-Primetime ohne Helene Fischer: Das läuft stattdessen im ZDF

Seit August ist klar: «Die Helene Fischer Show» fällt Weihnachten 2025 aus, da die Sängerin nach der Geburt ihres zweiten Kindes in Babypause ist. Jetzt hat das ZDF das Ersatzprogramm verkündet: Am 25. Dezember läuft zur Primetime statt der dreistündigen Gala der 90–minütige Fernsehfilm «Weihnachten im Olymp», der um 20:15 Uhr Premiere feiert.