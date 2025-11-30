Weihnachtsgeschenke bestellt? Unbedingt das Black-Friday-Paket öffnen

Das ist das Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht gilt für Online– und Telefonkäufe sowie für ausserhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, wie die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite erklärt. Dazu gehören auch Käufe an der Haustüre oder bei einer Kaffeefahrt. Es erlaubt Käuferinnen und Käufern, eine Bestellung zu widerrufen, selbst bevor die Ware geliefert wurde. Der Widerruf muss ausdrücklich erklärt werden, zum Beispiel per E–Mail. Es reicht nicht aus, die Ware einfach zurückzuschicken. Auch bei Black–Friday–Aktionen bestellte Artikel sind nicht vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.