Weihnachtskarte und mehr: Harry und Meghan zeigen ihre Kinder

Weihnachtskarte ohne Kinder und neues Familienbild

Die Sussexes haben am Freitag auch noch ein neues Familienfoto veröffentlicht. Auf ihrem offiziellen Instagram–Kanal postete Meghan ein Bild mit den Kindern Archie und Lilibet. Prinz Harry hält auf der Aufnahme, die in der Natur entstanden ist, liebevoll seinen Sohn in den Armen. Meghan hält die Hände von Töchterchen Lilibet. «Frohe Feiertage! Von unserer Familie an eure», schreibt die 44–Jährige zu dem privaten Schnappschuss. Auch hier sind die Gesichter der beiden Kinder zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht erkennbar.