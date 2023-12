Weihnachtskonzert: Mariah Carey holt sich zwei Weltstars auf die Bühne

Was ist besser als ein Weltstar? Derer drei! Das dachte sich offenbar auch Sängerin Mariah Carey (54) während ihres Weihnachtskonzerts im New Yorker Madison Square Garden am vergangenen Wochenende. Kein Weihnachtswunder also, dass das versammelte Publikum nur so jubelte, als plötzlich die Popstars Ariana Grande (30) und Jennifer Hudson (42) neben Carey auf der Bühne standen.