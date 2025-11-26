Weihnachtsmarkt-Outfit: Styling-Tipps für frostige Wintertage

Der Gürteltrick

Selbst einem dicken Puffer–Mantel verleiht ein Gürtel sofort Form. Breite Leder– oder Stoffgürtel schaffen eine strukturierte Silhouette und lassen die Träger sofort schlanker wirken. Wer bereits einen Mantel mit Gürtel hat, kann diesen gegen ein auffälliges Statement–Piece austauschen – Nieten oder auffällige Schnallen sind 2025 besonders trendy. Auch abnehmbare Kunstfellkragen sind eine stylische Alternative zum klassischen Schal. Farblich passend wirken sie elegant, in Kontrastfarbe werden sie zum Blickfang. Kunstfell–Stulpen unter dem Mantel sorgen zusätzlich für Wärme und Trendfaktor.