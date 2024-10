Weitere Kläger: Darum geht es in den neuen Vorwürfen gegen Sean Combs

«Willst du nicht ins Geschäft einsteigen?»

In den neuen Klagen geht es um angebliche Vorfälle in den Jahren von 1995 bis 2021, wie auch «People» berichtet. Demnach behauptet darin unter anderem eine nicht identifizierte Frau, dass Combs sie und eine Freundin im Jahr 2004, als sie 19 Jahre alt war, in ein Hotelzimmer in Manhattan eingeladen und sie gezwungen habe, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Die Frau behauptet, dass Combs gedroht habe, «sie beide zu töten», bevor er sie vergewaltigt habe, so die Medienberichte. In einer zweiten Klage, die im Namen einer anderen Frau eingereicht wurde, wird dem Bericht zufolge behauptet, dass Combs diese 1995 auf einer Party in New York City vergewaltigt haben soll.