Welche Paare konnten dem «Sommerhaus»-Fluch trotzen?

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Cosimo Citiolo (43) und Nathalie Gaus (34) scheinen eines der starken Paare in der Reality–TV–Szene zu sein – und auch das «Sommerhaus» konnte den beiden nichts anhaben: Nach rund drei Jahren Beziehung wagten es die beiden 2022 nach Bocholt, wo sie den vierten Platz erreichten. Heute ist das Paar verheiratet. Mit ihrer eigenen Doku–Soap «My Big Fat Italian Wedding» wurden sie sogar bei der Planung und Durchführung der Hochzeit von der Kamera begleitet.