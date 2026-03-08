Weltfrauentag: Königin Camilla ehrt inspirierende Frauen

Zum Internationalen Frauentag hat der offizielle Instagram–Account des britischen Königshauses am 8. März acht Frauen in den Mittelpunkt gerückt, denen Königin Camilla (78) im Laufe des vergangenen Jahres persönlich begegnet ist oder deren Arbeit sie bewegt hat. Der Beitrag steht unter dem Motto «Mut, Kreativität und Mitgefühl» – und illustriert, was das für ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen bedeuten kann. Begleitet wird die Auswahl von einem Zitat der Königin aus dem Jahr 2024: «Lasst eure Leben zu Steinen werden, die überall Glasdecken zerschlagen und kommende Generationen inspirieren.»