Weltherztag: Diese Tipps stärken unseren wichtigsten Muskel

Am 29. September findet jedes Jahr der Weltherztag statt. Er soll daran erinnern, wie wichtig Herzgesundheit ist und dass wir selbst einiges tun können, um unser Herz zu stärken. Herz–Kreislauf–Erkrankungen zählen nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen weltweit – in Deutschland starben laut dem Statistischen Bundesamt 2023 insgesamt 348.312 Menschen in Folge einer Herz–Kreislauf–Erkrankung. Mit einem bewussten Lebensstil lassen sich jedoch viele Risiken deutlich senken.