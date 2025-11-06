Weltklimakonferenz: Prinz William macht Hoffnung

«Eine Zukunft, die nicht uns gehört»

Nachdem William am Mittwochabend die Verleihung seines jährlichen Umweltpreises, des «Earthshot Prize», in Rio de Janeiro besucht hatte, wählte William im brasilianischen Belém aufrüttelnde Worte. «Wir wissen, was auf dem Spiel steht», sagte der Prinz in der Rede, an der er zusammen mit Charles gearbeitet haben soll. «Wir wissen, was zu tun ist. Und wir wissen, dass kein Land, keine Gemeinschaft, kein Einzelner es alleine schaffen kann.»