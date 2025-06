Weltumwelttag: Fünf überraschende Dinge, die jeder heute tun kann

Am 5. Juni ist Weltumwelttag – ein Tag, der uns daran erinnern soll, wie sehr unser Alltag mit dem Zustand der Umwelt verknüpft ist. Klimakatastrophe, Artensterben, Plastikflut: Die Herausforderungen sind gross, aber das heisst nicht, dass wir machtlos sind. Im Gegenteil. Klar, wir wissen es längst: weniger Fliegen, weniger Fleisch, Mehrwegbecher beim Coffee to go und weniger Fast Fashion. Aber auch kleinere Veränderungen im Alltag können in Summe einen grossen Unterschied machen. Hier gibt es fünf konkrete Ideen.