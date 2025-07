Wenige Tage nach Trennung: Comeback bei «GNTM»-Paar Armin und Grace

Das Paar hatte sich 2024 während der 19. Staffel von «Germany's next Topmodel» kennengelernt. Es war die erste Staffel, in der auch Männer an der Castingshow von Heidi Klum (52) teilnehmen durften. Während Rausch den fünften Platz belegte, schaffte Zakhour es ins Finale und wurde dort Vierte.