Weniger Instagram, mehr Business: Die Verwandlung von Sophia Thomalla

Sophia Thomalla: «Ich liebe meinen Job»

Früher beherrschte die Tochter von Simone Thomalla (60) laut, trashig und dank turbulenter Beziehungsgeschichten oft die Schlagzeilen. Seit einiger Zeit ist es jedoch wesentlich ruhiger um sie geworden. Auf ihrem Instagram–Account, auf dem sie sich früher gerne in viele Debatten einmischte, postet sie nur noch sporadisch. Auch auf den roten Teppichen macht sie sich zusehends rarer, und während sie früher in den unterschiedlichsten Fernsehformaten von «Dance Dance Dance» bis «Wok–WM» quasi dauerpräsent war, sieht man sie inzwischen seltener auf dem Bildschirm.