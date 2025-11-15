Weniger ist mehr: Dezente Nägel liegen im Trend

Subtiler Farbverlauf

Ombré–Designs sind eine einfache Möglichkeit, die Nägel mit wenig Aufwand aufzuwerten. Cleane Looks gelingen am besten mit einer Basis in Nude oder einem hellen Rosa. Danach auf ein Make–up–Schwämmchen erst einen Akzent– und dann den Basiston geben. Wer es glänzend mag, wählt Metallic–Silber, für einen wärmeren Effekt eignet sich Khaki. Den gewählten Ton und die erste Farbe auf den Nagel tupfen und nach unten hin verblenden.