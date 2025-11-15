Weniger ist mehr: Dezente Nägel liegen im Trend

Für schöne Nägel braucht es im Herbst 2025 keinen Profi: Natürliche Farben und schlichte Designs prägen die Maniküre–Trends. Diese Looks lassen sich leicht nachmachen und wirken immer elegant.
Schimmerndes Braun
Brauntöne sind im Herbst nicht nur in Sachen Kleidung angesagt. Auch auf den Nägeln kehren Nuancen wie Mocha, Haselnussbraun oder Cappuccino zurück. Das Beste daran: Sie passen zu jedem Outfit. Feiner Goldschimmer lässt die Farbe besonders edel wirken und betont goldenen Schmuck.
Frische French Nails
Wer klassischen French Nails eine frische Note verleihen möchte, orientiert sich am Polka–Dot–Trend. Dazu mit einem Dotting Tool kleine Punkte auf die Nägel auftupfen. Einen schönen Kontrast zur neutralen Basis bilden Blautöne. Ein tiefes Violett, Burgunder oder Kupfer sorgen für einen herbstlichen Akzent. Nicht vergessen: Für einen längeren Halt die Pünktchen mit einem Überlack versiegeln.
Subtiler Farbverlauf
Ombré–Designs sind eine einfache Möglichkeit, die Nägel mit wenig Aufwand aufzuwerten. Cleane Looks gelingen am besten mit einer Basis in Nude oder einem hellen Rosa. Danach auf ein Make–up–Schwämmchen erst einen Akzent– und dann den Basiston geben. Wer es glänzend mag, wählt Metallic–Silber, für einen wärmeren Effekt eignet sich Khaki. Den gewählten Ton und die erste Farbe auf den Nagel tupfen und nach unten hin verblenden.
Streifen leicht gemacht
Auch Streifen–Looks sind schnell aufgepinselt. Beliebte Farbkombinationen sind Weiss und Oliv, Grau und Lavendel oder Pfirsich und Creme. Zunächst eine Farbe auf den ganzen Nagel auftragen und trocknen lassen. Mit einem dünnen Pinsel Streifen in der zweiten Farbe ziehen. Für ungeübtere Hände gibt es einen Trick: Nagel–Tape in Streifenform nach der Basis aufkleben, die andere Farbe auftragen und das Tape abziehen. So entsteht ein akkurates Design.