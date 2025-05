«Wer isses?» mit Michelle Hunziker: Starttermin steht fest

Wie im Oktober 2024 bekannt wurde, wird Hunziker Ralf Schmitz (50) ersetzen, der noch in Staffel eins gegen Tall und jeweils einen Star angetreten war. «Ich liebe Rätselraten», gab die Moderatorin damals in einem ProSieben–Statement an. In der Sendung baue sie «voll auf meine weibliche Intuition – so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht!»