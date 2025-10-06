Wer ist der grösste Social-Media-Star im «Promi Big Brother»-Haus?

Fast alle Bewohner und Bewohnerinnen sind bereits eingezogen, die dazugehörige Auftaktshow gibt es heute: «Promi Big Brother» startet an diesem Montag in eine neue Staffel (montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in Sat.1 und auf Joyn). Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird heute noch in die Promi–WG einziehen. Wie viele Social–Media–Followerinnen und –Follower können er und seine Mitstreiter vorweisen?