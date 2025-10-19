«Wer stiehlt mir die Show?»: Das sind die Stars der zehnten Staffel

Inzwischen ist sie auch als Regisseurin erfolgreich, wobei sie in ihren Werken gerne auch die Hauptrolle übernimmt. Ihr Film–Regiedebüt gab sie 2016 mit dem Kinofilm «SMS für Dich». 2022 erschien «Wunderschön», der beinahe 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinosäle lockte. Auch in der Fortsetzung «Wunderschöner» (2025) standen wieder weibliche Charaktere im Mittelpunkt. Herfurth will mit den Filmen die gängige Vorstellung hinterfragen, dass fast jede Frau an sich arbeiten müsse, um begehrenswert zu bleiben.