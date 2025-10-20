«Wer stiehlt mir die Show»: Joko Winterscheidt verteidigt die Krone

Joko Winterscheidt, einmal mehr Zirkusdirektor seiner eigenen Versuchsanordnung, führte souverän durch die Show: witzig, selbstironisch und – immer auf das Scheitern vorbereitet. Dass er am Ende trotzdem triumphierte, sagte er zu Beginn voraus: «Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen», stichelte er. «Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der ‹Wer stiehlt mir die Show?›–Geschichte werden.»