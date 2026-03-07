«Wer stiehlt mir die Show?»: So schlugen sich die Stars bislang

Matthias Schweighöfer moderierte sogar zwei Ausgaben

Ab der siebten Staffel gibt es kein Rätsel–Cover mehr, sondern der Sieger der jeweils letzten Episode darf seine Stirn auf dem «Walk of Brain» verewigen. Dies gelang bisher Sängerin Lena Meyer–Landrut (34), Sängerin Nina Chuba (27), Joko Winterscheidt und Singer–Songwriter Olli Schulz (52). Der Hamburger durfte wie Teclebrhan ebenfalls schon zweimal an der Show teilnehmen: in den Staffeln vier und zehn. Nachdem er 2022 bereits eine Ausgabe gewonnen hatte, war er 2025 noch erfolgreicher. «Ich habe in dieser Staffel zweimal die Show gewonnen», jubelte er auf seinem Instagram–Account. Das habe aber auch daran gelegen, dass die anderen «ein bisschen dumm» gewesen seien, fügte er scherzend hinzu.