«Wer stiehlt mir die Show?» trifft «Traumschiff»: Dieser Star gewinnt

Joko Winterscheidt (47) hatte in der letzten Folge von «Wer stiehlt mir die Show?» erstmals verloren, Episode vier von Staffel elf eröffnet also Till Reiners (41). Der Kabarettist hat sich für seine Moderation für eine «Traumschiff»–Thematik entschieden. Damit will er die Mauer zwischen Privatfernsehen und den öffentlich–rechtlichen Sendern einreissen, wie er in seinem Eröffnungslied erklärt. Reiners singt am Klavier eine umgetextete Version von Bryan Adams' «Everything I Do». Das ZDF als «Traumschiff»–Sender und Reiners Arbeitgeber soll mit ProSieben zusammenwachsen.