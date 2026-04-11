«Wer weiss denn sowas XXL»: «Tatort»-Stars und Comedy-Grössen im Duell

Wenn Kai Pflaume (58) am Samstag, 11. April, um 20:15 Uhr zur XXL–Ausgabe von «Wer weiss denn sowas» lädt, wird das Erste wieder zur grossen Ratearena. Sechs prominente Gäste duellieren sich in einer verlängerten Primetime–Ausgabe unter Leitung der beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (56) und Wotan Wilke Möhring (58) – und spielen dabei in drei Runden um bares Geld für ihre Zuschauer–Unterstützer. Für die beiden prominenten Finalisten, die sich in der Vorrunde und auf dem «heissen Stuhl» durchsetzen, ergibt sich am Ende die Chance auf 50.000 Euro für einen guten Zweck.