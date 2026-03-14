«Wer weiss wie wann was war?»: Fünf Fakten zur Raab-Schöneberger-Show

1. Das Konzept: Quiz trifft Generationen–Duell

Die Idee hinter der Show erscheint simpel: Drei Altersgruppen – 20 bis 39 Jahre, 40 bis 59 Jahre und über 60 Jahre – messen sich in insgesamt sechs Themengebieten. Es geht um Pop–Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Per Multiple–Choice–Fragen wird das Wissen der Generationen auf die Probe gestellt. «Mal nostalgisch, mal verblüffend aktuell – und immer mit dem Reiz der grossen Frage: Weiss man es wirklich noch oder fühlt es sich nur so an?», heisst es in der Ankündigung.