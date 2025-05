Wer wird der nächste Bond? Favoriten und Aussenseiter im 007-Rennen

Schon Broccoli und Wilson waren vor ihrem Abgang nicht zur Diskussion in diese Richtung bereit. «Er kann jede Hautfarbe haben, aber er ist männlich», sagte sie 2020 dem Branchenmagazin «Variety». Sie wolle lieber starke weibliche Charaktere erschaffen und nicht männliche Figuren von einer Frau spielen lassen. Unter Amazon–Leitung scheint sich daran nichts zu ändern. Laut «Mail on Sunday» zirkulierte im März eine interne Nachricht. «Es gab so viele falsche Gerüchte über die Zukunft von Bond», habe ein Insider erklärt. «Amazon ist bestrebt, den Geist von Bond am Leben zu erhalten, und das bedeutet, dass er britisch oder aus dem Commonwealth sein muss – und er muss männlich sein.»