Wer wird der neue Voldemort? Ralph Fiennes schlägt Tilda Swinton vor

Ralph Fiennes kann sich eine Frau als Voldemort vorstellen

Im Interview in der «Claudia Winkleman Show» erklärte der Schauspieler, dass er einen erneuten Auftritt als schwarzer Magier für unwahrscheinlich hält. Fiennes gab zu, dass das Thema für ihn weitestgehend abgeschlossen sei. Er erinnerte sich zwar daran, dass er vor einigen Jahren gefragt wurde, ob er die Rolle noch einmal übernehmen würde, und er damals Interesse bekundete, doch seitdem sei nichts passiert. «Ich denke, dieser Zug ist abgefahren», kommentierte er die Situation gewohnt gelassen.