«Wetten, dass..?» mit Bill und Tom Kaulitz: ZDF verrät neue Details

Bill Kaulitz (36) und sein Zwillingsbruder Tom übernehmen eine der grössten Samstagabendshows Deutschlands. Das Duo wird durch eine neue Ausgabe von «Wetten, dass..?» führen. Nachdem sie in ihrem gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» bereits darüber gesprochen hatten, bestätigt nun auch das ZDF die Neubesetzung.
Die Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) werden am Samstag, dem 5. Dezember, auf Sendung gehen. Die neue Ausgabe «mit einmaligen Wetten, grossartigen Musik–Acts und zahlreichen Stars» findet laut Ankündigung in Halle (Saale) statt. Interessierte können sich ab jetzt als Wettkandidaten und ‑kandidatinnen auf der «Wetten, dass..?»–Webseite oder per Mail bewerben.
Aufregung vor erster Liveshow
«Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen», erklärt Bill Kaulitz in einem Statement. Die Brüder seien stolz darauf, «dass das ZDF uns das Vertrauen schenkt, diese grosse Brand im Winter weiterzuführen». Der Tokio–Hotel–Frontmann betont: «Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften – und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den grössten Überraschungen zu hosten.»
Sein Bruder Tom erklärt über die besondere Premiere: «Wir sind natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen – und das mit einer der beliebtesten Entertainment–Shows Deutschlands aller Zeiten.» Die beiden treten «in grosse Fussstapfen, das ist uns bewusst. Aber wir sind mutig und wollen einfach den grösstmöglichen Spass haben – so wie bei allen Dingen, die wir machen!»
ZDF–Programmdirektorin Nadine Bilke freut sich über die Ankündigung eines «echten Show–Highlights für 2026». Dass der Sender Bill und Tom Kaulitz für die Moderation gewinnen konnte, «macht die Überraschung perfekt».
Was sagt der Show–Erfinder Frank Elstner?
Das ZDF hat auch Frank Elstner (83) zum neuen Moderationsduo befragt. Der Erfinder von «Wetten, dass..?» brachte die Show 1981 in die Wohnzimmer und moderierte sie sechs Jahre lang selbst. Die Moderationslegende zeigt sich voll des Lobes: «Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke euch die Daumen!»
Neben Frank Elstner gehören zu den bisherigen «Wetten, dass..?»–Moderatoren Thomas Gottschalk (154 Ausgaben), Wolfgang Lippert (neun Ausgaben) und Markus Lanz (16 Ausgaben).
Bereits kurz nach Gottschalks letzter «Wetten, dass..?»–Ausgabe 2023 kündigte Tom Kaulitz bei der Vergabe der 1 Live Krone auf der Bühne an: «Ja, es ist wahr. Die Gerüchte stimmen. Bill und ich übernehmen ‹Wetten, dass..?›». Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, erklärten die Zwillinge nun in ihrem Podcast. Man habe dann «langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen» und es habe «ganz viele geheime Treffen» mit dem Sender gegeben.