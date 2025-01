«Wetten, dass..?» vor möglichem Comeback

Inzwischen ist Silbereisen auch in Costa Rica angekommen, wo eine nächste Folge gedreht wird. Auf dem Hinweg von Deutschland musste der Entertainer einen unerwarteten Umweg in Kauf nehmen. «Wenn Dein Flug annulliert wurde und es anstatt nach Costa Rica erstmal nach Kanada geht...», kommentierte er die Situation vor einigen Tagen auf Instagram und fügte hinzu: «Irgendwie werde ich schon nach Costa Rica kommen – ich bleibe entspannt!» Und tatsächlich «26 Stunden später» konnte er via Social Media Entwarnung geben.