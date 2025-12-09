Whoopi Goldberg ist zum zweiten Mal Uroma geworden

Die «Sister Act»–Darstellerin sagte über ihre wachsende Familie und ihre Rolle als Uroma zudem: «Es ist etwas Wundervolles. Das ist nun meine zweite Urenkelin.» Auch ihre Moderationskollegin Ana Navarro (53) schloss sich den Glückwünschen an und gratulierte Goldbergs Tochter Alex, die nun erneut Grossmutter ist. Goldberg selbst kommentierte schmunzelnd: «Darüber denke ich gar nicht nach. Ich habe einfach erstmal an mich gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich zwei Urenkel haben würde – dass ich das miterleben darf.»