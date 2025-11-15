Whoopi Goldberg will Botschafterin der USA werden

USA im Ausland neu präsentieren

Die Motivation hinter diesem Wunsch ist dabei alles andere als oberflächlich. Goldberg sieht ihre potenzielle Rolle als Botschafterin als Chance, das Bild der USA im Ausland zu verbessern. «Ich denke, es gibt grossartige Dinge an diesem Land. Ich weiss, wir sind nicht perfekt, und es gibt eine Menge Dinge, die wir reparieren müssen», führte sie aus. Es gehe ihr darum, in andere Länder zu reisen und dort die Beziehungen zu glätten – gerade in Anbetracht dessen, wie die USA derzeit international wahrgenommen werden. Ihr Ziel wäre es, den Menschen in anderen Ländern zu zeigen, was die amerikanische Bevölkerung tatsächlich tue. «Sie haben kein Mitspracherecht dabei», betonte Goldberg mit Blick auf die Diskrepanz zwischen Regierungshandeln und den Werten der Bürger.