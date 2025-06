«Wicked: For Good»: Elphaba und Glinda kehren mit Trailer zurück

Der erste Trailer zu «Wicked: For Good» ist da. Ende vergangenen Jahres lief der erste Teil der Musicalverfilmung «Wicked» in den Kinos – mit Cynthia Erivo (38) als Elphaba und Ariana Grande (31) als Glinda in den Hauptrollen. Nun wurde unter anderem auf YouTube der Trailer zum zweiten Teil der «Der Zauberer von Oz»–Vorgeschichte veröffentlicht – und der verspricht – wie zu erwarten war – so einiges.