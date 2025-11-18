«Wicked: Teil 2»-Premiere in New York: Cynthia Erivo kommt ohne Stimme

«Ich lasse sie nicht sprechen. Sie muss ihre Stimme schonen», erklärte Grande im Gespräch mit Moderator Justin Sylvester im Livestream der Premiere, Arm in Arm mit einer lächelnden Erivo. «Es schliesst sich ein Kreis, in New York City zu sein, wo das Gershwin Theatre ist, wo ‹Wicked› aufgeführt wird, und heute Abend gemeinsam zu feiern.» Eine heisere Erivo stimmte ihr zu: «Es ist wirklich schön, dass wir hier aufhören, wo alles begann.»