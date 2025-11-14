Wie der Kultfilm «Zurück in die Zukunft» die Musicalwelt erobert

Eine wärmere Version von Doc Brown

Vor allem Doc Brown habe sich durch das Musical weiterentwickelt, erklärt Gale. «Er ist dort viel wärmer als im Film.» Auch die Beziehung zwischen ihm und Marty wirke stärker wie die zwischen Vater und Sohn. «Das liegt auch daran, dass alle Darsteller, die Doc Brown gespielt haben, selbst Väter sind: Roger Bart, Cory English, Don Stevenson, Brian Conley und jetzt auch Jan Kersjes. Sie bringen etwas Väterliches mit, das Christopher Lloyd damals nicht hatte.»