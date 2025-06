Wie einst mit Diana: Prinz Harrys emotionaler Moment im Disneyland

Nun kam es zu einer denkwürdigen Wiederholung: Am 6. Juni 2025 teilte Herzogin Meghan eine Videomontage aus dem Disneyland in Anaheim, Kalifornien. Dort feierte das Herzogpaar von Sussex den Geburtstag seiner Tochter Prinzessin Lilibet, die am 4. Juni vier Jahre alt geworden war. Mit dabei war auch Sohn Prinz Archie (6). «Danke @disneyland , dass ihr unserer Familie zwei Tage purer Freude geschenkt habt!», schrieb Meghan zu ihrem Beitrag, während im Hintergrund «It's a Good Day» von Peggy Lee lief.